Бои в Харьковской области 16 июня: контратака ВСУ, отступают ли ВС РФ

Фото: МО Украины

В районе населенного пункта Голубое в Харьковской области ВСУ пытаются предпринимать попытки контратаки при поддержке бронетехники, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. Какие последние новости выходили с этого участка СВО сегодня, 16 июня?

Как ВСУ пытаются атаковать в Харьковской области

По информации Котенка, два батальона ВСУ при поддержке военной техники хотели продвинуться в населенном пункте Голубое, но им наносится огневое поражение.

«Около двух батальонов противника при поддержке бронетехники не оставляют попыток контратаковать в районе н. п. Голубое севернее н. п. Липцы на Харьковском направлении. Боевым порядкам противника наносится огневое поражение, но ВСУ продолжают вводить в бой резервы, пытаясь прорваться в поселок. По некоторым данным, в боевых действиях на этом участке задействованы подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», — пишет военкор.

Юрий Котенок отметил, что примерно год назад 92-я отдельная штурмовая бригада ВСУ была выведена в тыл, поскольку понесла большие потери на Харьковском направлении, и тогда планировались ее расформировать из-за недокомплекта.

Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что украинская армия хотела показать свои успехи на Харьковском направлении перед так называемым саммитом мира, который начался вчера в Швейцарии.

«ВСУ намеревались к началу т. н. саммита мира показать свои „успехи“ и сосредоточили ударную группировку под Липцами и Волчанском. Опыт подсказывал, что сразу бросать в бой подготовленные и боевые подразделения опасно. Так год назад была разбита 47-я ОМБр, которую бросили самой первой вместе с „Леопардами“. Было решено прощупывать оборону ВС РФ мелкими группами, состоящими из мобилизованных стрелковых батальонов теробороны, цель которых — выявить слабое место и туда нанести удар. С этой целью их отдали в оперативное подчинение бригадам поопытнее, это 36-я ОБрМП и 82-я ОДШБр. Слабое место никак не находилось, мобилизованные просто гибли при переправе через Волчью либо на подступах к Глубокому, пока ударные части умирали под ударами ФАБ и артиллерии, ожидая приказа в бой», — говорится в публикации.

Авторы канала подчеркнули, что к 15 июня у ВСУ не получилось добиться каких-либо результатов, но Киев до сих пор сохраняет большую группировку войск на данном участке.

Фото: МО Украины

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин добавил, что ВСУ сегодня также продолжали попытки атаковать у Глубокого на фоне саммита в Швейцарии.

«Хотелось бы добавить, что противник и сегодня, на фоне „саммита мира“, продолжал атаки у Глубокого, а также активно упирался в Волчанске. Ожидается, что через некоторое время 2–3 бригады будут сняты с Харьковского направления и переброшены в Донбасс для стабилизации ситуации на других участках фронта», — пояснил Рожин.

Что известно о ликвидации наемников в Харьковской области

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что ВКС России ликвидировали иностранных наемников в Харьковской области, нанеся удар по пункту временной дислокации ВСУ.

«После полученных данных от агентурных источников и проверки их аэроразведкой был выявлен пункт временной дислокации противника в населенном пункте Бугаевка Чугуевского района Харьковской области. Координаты цели были переданы в штаб группировки войск, после чего было нанесено огневое поражение», — пояснил он.

По его словам, в результате прилета были уничтожены все поставленные цели, а также иностранные наемники украинской армии.

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