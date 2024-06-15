Бои в Харьковской области 15 июня: успехи и проблемы ВС РФ, Липцы, Волчанск

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Боевая работа 152-мм пушки 2А3б «Гиацинт-Б» по позициям ВСУ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и события из Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои. Какую информацию они предоставили с этого участка фронта сегодня, 15 июня 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Обстановка и ситуация в Харьковской области в субботу

«Харьковский фронт. Без особых изменений. Продолжаются бои в центральной части Волчанска. Есть небольшие продвижения российских войск, но даются они непросто. В районе Глубокого ВСУ в очередной раз пытались проводить атакующие действия — без результата», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что Харьковское направление характеризуется тяжелыми боями в Волчанске и севернее Липцев, ВСУ стараются перебрасывать резервы по переправам, которые уничтожаются ударами ВС РФ.

Украинский экс-политик Олег Царев сообщил, что на Харьковском фронте стабильно тяжело.

«Тяжелые городские бои в Волчанске и Липцах/Глубоком. Линия фронта смещается за сутки на 100–150 м. Важное событие — наши ВКС разрушили мост у поселка Старый Салтов — единственную переправу через Северский Донец на ближайшие 30 км на направлении Харьков — Волчанск. Альтернативная дорога — через Чугуев, по которой бьют ВКС РФ. Проблемы с логистикой должны усложнить положение ВСУ», — отметил он.

Фото: МО РФ Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан»

«Военная хроника» рассказала, что еще одним подразделением, переброшенным для отражения наступления ВС РФ в Харьковской области, является 13-я бригада НГУ «Хартия».

«Ранее о присутствии этого формирования не было известно, однако в ходе первых боев на этом направлении „Хартия“ понесла чувствительные потери, из-за чего встал вопрос о выводе бригады на переформирование. Любопытный штрих: по словам пленного, идентификация дружественных подразделений ВСУ/НГУ практически невозможна, из-за чего украинская армия с дронов активно бьет по своим», — подчеркнул источник.

Президент России Владимир Путин вчера высказался по поводу планов ВС РФ на Харьковскую область.

«Мы вынуждены отодвигать линию фронта в направлении Харькова, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам. Та глубина в 10–15 км не лишает противника наносить удары более дальнобойными средствами поражения, но постепенно отодвигает эту угрозу. Ребята, которые сейчас там воюют, — достойно выполняют эту задачу», — заявил он.

ВСУ бросили все свои силы на удержание Харьковской области, что повлияло на обстановку на других участках фронта, отметил военный эксперт Александр Хроленко в программе «Время Ч» на SputnikLive.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«И две самые горячие точки — это Волчанск и Липцы. Российские войска теперь наступают здесь восточнее Волчанска, в районе населенных пунктов Бочково и Волоховка. Началось более активное обрушение обороны в городе Часове Яре. Даже агентство Reuters заметило на днях, что Россия добилась прогресса в ключевом городе Часове Яре. К этому можно добавить освобожденные на этой неделе населенные пункты Старомайорское в ДНР, Артемовку в ЛНР и Ржевку в Сумской области», — рассказал он.

Минобороны РФ информацию от военкоров никак не комментировало.

Ситуация на других направлениях СВО: главное

«На Херсонском направлении ВСУ обстреляли Новую Каховку и Алешки, есть погибший и раненые. Наши дроноводы поразили командный пункт ВСУ в Бериславском районе. На Запорожском участке фронт тоже пока стоит. Идут артиллерийские дуэли. На Южно-Донецком направлении продолжаются бои за Урожайное, изменений пока нет. На Донецком направлении в Красногоровке ВС РФ закрепились в зданиях колледжа и училища на северо-востоке города. Следующая цель — горбольница, после чего район высоток, где еще держатся ВСУ, будет полуокружен. Не вполне ясна ситуация в Георгиевке. В ВСУ признают отход к следующему селу — Максимильяновке. Нашего официального подтверждения пока нет. Дальнейшая цель — Курахово — город на берегу водохранилища, важный узел логистики ВСУ. Южнее гремят бои по периметру Константиновки, активный штурм села не начат», — сообщил Олег Царев.

По его данным, на Авдеевском направлении ВС РФ стараются зайти в Карловку, бои идут на ее восточной окраине.

«Не менее ожесточенно бьются наши на окраинах полуокруженной Яснобродовки. Чуть севернее бои в Соколе, в ВСУ подтвердили потерю Новопровского. Похоже, ВСУ будут стягивать силы в Новоселовку Первую как наиболее значимый укрепрайон этого участка. К этому селу армия России приближается с востока — от Новопровского, с юго-востока — от Уманского, а после освобождения Сокола двинутся еще и с севера. Усиливают наши и натиск к западу от Новоалександровского. К северу от Очеретино авиация бьет по позициям ВСУ у Калиново и Розовки. Продвижения тут пока нет, но бои интенсивные», — отметил он.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

По словам Царева, похожая ситуация на Артемовском фронте, где интенсивные попытки ВС РФ выбить ВСУ из западной части района Канал пока не дают ожидаемого эффекта.

«Бои идут по всей линии канала Северский донец — Донбасс, ВСУ пытаются сковать наши атаки дронами и артиллерией. Бои идут буквально за каждый клочок земли и за каждое здание. С Северского направления сообщают о мощном рывке ВС РФ у Раздоловки — до 1 км в глубину. Ждем подтверждения данных, что бои идут уже в черте села. Возле Белогоровки есть небольшие тактические успехи. На Краснолиманском направлении новостей нет. На Купянском есть небольшие тактические подвижки в районе Стельмаховки и Кисловки», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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