Бои в Харьковской области 10 июня: успехи и проблемы ВС РФ, Липцы, Волчанск

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать последние новости и события в Харьковской области, где идут тяжелые бои. Какую информацию с этого участка фронта СВО они предоставили сегодня, 10 июня 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Ситуация и обстановка в Харьковской области сегодня: сводка на понедельник

«Харьковское направление: Волчанск, Глубокое. Противник, очевидно, пытается дать результат „под саммит“ (даже под два, первый — саммит НАТО, в северной Италии, а вслед за ним — „мирная сходка“ в Швейцарии). Все это должно произойти на этой неделе. И для режима крайне важно показать, что он контролирует ситуацию. Лучшим этому подтверждением было бы отбросить нашу армию за границу на севере Харьковской области. Собственно, ради этого ВСУ отчаянно пытаются выбить нас из н. п. Глубокое, чтобы тем самым отбросить от Липцев. А также пробуют прорвать нашу оборону в северной части Волчанска. Бросая для этого батальон за батальоном. Пока противник сумел добиться только тактических успехов (подошел к южным окраинам Глубокого, плюс отбил еще несколько зданий севернее реки Волчьей в Волчанске). И эти попытки будут еще минимум несколько дней», — написал эксперт Юрий Подоляка.

Военкор Геннадий Алехин отметил, что против ВС РФ в Волчанске сражаются семь бригад ВСУ.

Фото: МО Украины

«Враг согнал на Белгородское направление все РСЗО, которые смог взять с других направлений. Везут иностранные бомбы и ракеты, советские ракеты „Точка-У“. Бронетехника идет иностранная, перебрасывают корабельные ракеты „Нептун“, едут две дополнительные установки ПВО „Патриот“. Массовой сдачи врага в плен нет. Но! Статистика растет. 90% энергосистемы Харькова разрушено. Высокий спрос на генераторы. Свет отсутствует от двух до четырнадцати часов. Интересная тема: более половины харьковских криминальных авторитетов настроены пророссийски. Волчанск: тяжелые бои у агрегатного завода. Мы продвигаемся в центре. Противник скатывается к реке Волчьей. Против нас в Волчанске воюют семь бригад ВСУ. Враг знает — как только мы освободим Волчанск, мы пойдем на Чугуев, а далее — в тыл украинской группировки в Купянске. Липцы: бои идут в коттеджном кластере, где поселок Глубокая. Мы воюем активно и напористо», — отметил он.

По словам Алехина, на Белгородчине действуют 3000 бойцов российской местной самообороны (теробороны), 20% от прежнего состава ТО ушли на СВО.

«Бойцы ТО помогают медикам и саперам, проводят занятия с новобранцами МО РФ, инструктируют по безопасности школьников и студентов. Харьковское лето будет очень жарким», — добавил он.

Украинский экс-политик Олег Царев пишет, что на Харьковском участке идут тяжелые бои между Глубоким и Липцами, где российские штурмовики контратаковали и заняли несколько опорников в лесополосах.

«В Волчанске идут бои в центральной части города. На Купянском участке ВС РФ продвинулись к Степовой Новоселовки. После ее освобождения наши смогут выровнять фронт, убрав образовавшийся карман. У Синьковки есть успехи южнее Ольшан. Западнее Купянска-Узлового наши поразили переправу через Оскол», — отметил он.

Фото: МО РФ

«Два майора» передают, что на Харьковском направлении идут ожесточенные бои в Волчанске.

«В районе агрегатного завода штурмовые подразделения ВС России подошли к мощному узлу обороны ВСУ и готовятся к его штурму, а в восточной части города противник за сутки предпринял несколько контратак. На Липцевском направлении основные события развиваются в районе, западнее н. п. Зеленое, у линии границы, где продолжается продвижение наших штурмовых групп. Противник провел ротацию частей, заменив утратившие боеспособность из-за потерь подразделения», — сообщил источник.

WarGonzo рассказал, что обстановка на Харьковском фронте сейчас очень сложная.

«Переброшенные с других направлений подразделения ВСУ, а также большое количество дронов дают украинцам возможность если не перехватить инициативу полностью, то хотя бы активно контратаковать. Продолжаются ожесточенные бои в центральной части Волчанска и в районе населенного пункта Глубокое», — пишет источник.

Военкор Евгений Лисицын отметил, что ВСУ попытались контратаковать под Волчанском, но безуспешно.

«Ожесточенные бои развернулись в самом городе и на прилегающих участках. Артиллерия и авиация ВС РФ успешно нейтрализовали подкрепления противника, что привело к потерям техники, поставленной Западом. Российские войска поразили объекты ВСУ в Харькове. Также идут тяжелые бои между Глубоким и Липцами, где наши штурмовики заняли несколько опорных пунктов в лесополосах», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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