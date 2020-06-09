Богданов: списки якобы воюющих в Ливии россиян скопированы с «Миротворца»

https://static.news.ru/photo/f6f9b172-aa4a-11ea-959a-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россияне, якобы воюющие в Ливии как сотрудники ЧВК «Вагнер», на деле не выезжали за пределы страны, их фамилии взяты из списка сайта «Миротворец». Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Он отметил, что информация о российских наёмниках построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию российской политики. По его мнению, достоверность целого ряда «фактов» невозможно доказать.

Люди, якобы воюющие в Ливии, на деле не выезжали за пределы нашей страны, — цитирует его «Интерфакс».

По словам Богданова, утверждения о россиянах в Ливии основаны на источниках зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Хафтара. Он добавил, что списки «наёмников» скопированы с одиозной украинской базы данных «Миротворец», куда записывают россиян, которых сочли врагами Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва опровергает участие наёмников в ливийском конфликте, аргументируя это тем, что в данной североафриканской стране «военных нет». Однако позиция с подменой понятий «наёмник/военный» инерционна: вслед за облетевшими мир видео- и фотодоказательствами вывода россиян на автомобилях из района Тархуна против России зреет новое обвинение — нарушение эмбарго ООН на поставку вооружений.