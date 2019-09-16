Фото: president.gov.ua

Ирландская певица Шинейд О’Коннор, сменившая имя на Шухаду Давитт, рассказала о странной встрече с американским исполнителем Принсем. Благодаря песне музыканта Nothing Compares 2 U артистка прославилась на весь мир.

Мы встречались однажды, но мы не поладили. На самом деле это был очень пугающий опыт: однажды вечером он позвал меня к себе домой, и я по глупости пошла одна, —...