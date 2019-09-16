Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан может попробовать свои силы на выборах главы Киева. Со своими кандидатурами на этот пост команда президента пока не определилась.
Я никогда над этим серьёзно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил, — сказал он в интервью Украинской службе BBC.
Сейчас должность главы Киевской городской администрации занимает Виталий Кличко. Ранее News.ru писал, что этот пост может быть упразднён в новой редакции закона «О столице». Это связано с реформой по децентрализации, которая не предусматривает глав областных администраций.