Богатый ассортимент: Эрдоган предложил расширить зерновую сделку «Турция пытается соблюдать договоренности и способствовать тому, чтобы Россия тоже могла вывезти сельхозпродукцию и удобрение»

Фото: Martin Siepmann/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о желании расширить «продуктовую сделку» и перевозить по зерновому коридору также и «другую продовольственную продукцию и сырье». Эксперты отмечают, что подписанная в июле зерновая сделка себя исчерпала, поскольку большая часть зерна с Украины уже вывезена и теперь Эрдогану нужны новые варианты, чтобы не закрывать канал доставки с Украины через Черное море в Стамбул. О какой «другой» продукции идет речь?

С момента подписания зерновой сделки всего было перевезено 13 млн тонн зерна, заявил турецкий лидер. Хотя эти показатели кажутся довольно внушительными, Москва к продлению документа относилась скептически и согласилась на него лишь после многочисленных переговоров. В результате 18 ноября сделку продлили автоматически на 120 дней из-за отсутствия возражений сторон. Пока западные страны пытаются надавить на Турцию, чтобы та присоединилась к антироссийским санкциям, Анкара делает попытку расширить свои функции посредника между Россией и остальным миром.

Фото: Turkish Presidency/Global Look Press Реджеп Тайип Эрдоган

Тем временем, пытаясь воспрепятствовать независимой политике Турции, ЕС, похоже, решил пойти на радикальные меры. Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило о намерении Брюсселя создать должность спецпредставителя — он должен следить за странами, которые не в полной мере соблюдают санкционный режим в отношении России. Под пристальным вниманием ЕС в вопросе санкционного режима против России уже находятся ОАЭ и Сербия. Очевидно, что теперь речь идет о Турции.

Впрочем, вряд ли Брюссель намерен рушить зерновую сделку, даже если номенклатура вывозимых товаров будет расширена и в нее окажется включена продукция российских сельхозпроизводителей, от нее зависит не только Турция, но все человечество, заявил в беседе с NEWS.ru турецкий политолог Тогрул Исмаил. Поэтому, по его словам, никто не имеет права упрекать в чем-то Анкару.

Турция пытается соблюдать договоренности и способствовать тому, чтобы Россия тоже могла вывезти сельхозпродукцию и удобрение. В этой кризисной экономической ситуации очень важно, чтобы торговля и бизнес продолжались. Все будет зависеть от того, что стороны предложат друг другу. Тяжелая ситуация, зима на носу. Думаю, если говорить о «других товарах», в основном речь пойдет о продуктах питания и товарах первой необходимости, — заявил Исмаил.

Речь может идти о ряде сельскохозяйственных товаров, которые в России производятся в избытке, заявил в беседе с NEWS.ru независимый эксперт Александр Рогожин. Москве важно продать эти излишки, а Турция, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы такие потоки шли именно через нее. Поэтому, по словам эксперта, это взаимовыгодное предложение, ведь «что-то же надо продавать».

Вряд ли это товары, относящиеся к машинно-технической группе и оборудованию. Скорее всего, речь о различных сырьевых товарах. В избытке у нас находится продовольствие, потому что урожай у нас хороший. Это также может быть, к примеру, вино или какая-то химическая продукция. Все, что не пользуется спросом в России, можно пустить на экспорт. Явление явно вынужденное, но тут ничего не сделаешь. Деньги тоже надо как-то зарабатывать, — отметил Рогожин.

Доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что в первую очередь Эрдоган заинтересован в перевозке украинских товаров. По его словам, Украина — большой поставщик зерна, в том числе и кукурузного. По прогнозам эксперта, речь в основном пойдет о растительном масле, что в принципе входило в первый этап сделки. Но Суздальцев переживает о судьбе российской части сделки.

В ходе второго этапа сделки, вероятно, Украина начнет экспортировать молочные и мясные изделия. Турции этот коридор очень выгоден, потому что она не только перевозит зерно через Босфор, но и скупает его. Но для российского зерна каких-то явных подвижек мы пока не дождались. Чувствуется, что на российско-украинском конфликте Анкара явно наживается, — отметил собеседник NEWS.ru.

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Ему вторит и старший преподаватель факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Борис Пивовар. В беседе с NEWS.ru он отметил, что турки в этой сделке не теряют ничего, потому что «если что, они всегда могут обвинить Украину или Россию».

Для Турции расширение этого коридора выгодно с двух сторон. С одной стороны, Анкара наращивает свой дипломатический статус, имидж миротворца, повышает свою значимость в международных организациях, что немаловажно, учитывая обострение с курдами. Плюс, Турция — главных выгодоприобретатель от перепродажи зерна. Таким образом, Эрдоган кормит свой народ, — отметил Пивовар.

А предложение расширить список перевозимых по гуманитарному черноморскому коридору товаров, по словам эксперта, очень перспективно. Ведь, Украина «славится не одним зерном или пшеницей».

Речь может идти о фураже, который используется для кормления скота, кукурузе, картофеле, если им кто-то занимался в этом году. Но вопрос в том, насколько все эти товары есть в нынешних условиях. Как я понимаю, зерновой коридор исчерпал себя в этом плане. Теперь ищут, что бы еще можно вывезти с Украины, — заявил Пивовар.

Сигналы о том, что зерновая сделка нуждается в коррективах, поступают и из Москвы. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что основные поставки зерна с Украины идут отнюдь не для помощи бедным странам, и это — «очень важный вопрос». Дипломат подчеркнул, что он провел много времени в дискуссиях во время прошедших накануне переговоров в Стамбуле.