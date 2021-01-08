Богатые англичане уже делают прививки от коронавируса в ОАЭ

https://static.news.ru/photo/1e9d264e-527c-11eb-9799-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Wagner via imago-images.de/Global Look Press

Богатые британцы не хотят ждать очереди на прививку от коронавируса на родине и вакцинируются в частных клиниках в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом рассказал организатор таких туров.

Глава британской компании Knightsbridge Circle, которая организует «прививочные туры», Стюарт Макнилл рассказал, что больницы в Дубае и Абу-Даби уже предлагают клиентам привиться американской вакциной Pfizer в частном порядке, пишет газета The Daily Telegraph.

Примерно 20% наших клиентов решили вылететь туда и сделать прививку, — сказал Макнилл.

Он добавил, что выбор его клиентов очевиден: ОАЭ нет в разработанном британскими властями списке государств с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Иначе бы им пришлось в обязательном порядке соблюдать правила 10-дневного карантина по возвращении в Соединённое Королевство. В итоге клиенты компании отдыхают на море между первой и второй прививками.

Имена клиентов компании Макнилл не назвал, отметив, что они известны широкой публике. Клиентами Knightsbridge Circle являются члены королевской семьи, артисты и крупные бизнесмены.

Ранее президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский написал в своём блоге, что украинские политики тайно вакцинируются, в то время как население остаётся без вакцины на неопределённый срок.

Бродский утверждает, что 29 или 30 декабря на Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer, которую без растаможки пронесли через зал официальных делегаций, прикрываясь паспортом какого-то депутата. Якобы тайно вакцинировался премьер-министр страны Денис Шмыгаль, а также Михаил Радуцкий. Политики заплатили за вакцину €2,5 тысячи (220 тысяч рублей), хотя в Европе укол стоит всего €30, писал NEWS.ru.