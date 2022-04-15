Богатейший украинец намерен помочь отстроить Мариуполь заново

Владелец группы «Метинвест», которой принадлежат заводы «Ильич» и «Азовсталь», украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что готов помочь заново отстроить Мариуполь. Он считает город «мировым примером героизма», передаёт РБК.

Моя цель — вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы сталь, произведенная в Мариуполе, могла конкурировать на мировых рынках, как и раньше, — заявил он в интервью Reuters.

15 апреля «Метинвест» заявил, что никогда не будет работать в условиях «российской оккупации» и что осада Мариуполя вывела из строя более трети металлургических мощностей Украины. Однако, несмотря на это, Ахметов считает, что System Capital Management как крупнейший частный бизнес республики, управляющая бизнес-активами Ахметова компания, сыграет ключевую роль в послевоенном восстановлении страны.

24 марта секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Россия будет восстанавливать Мариуполь, разрушенный в ходе боевых действий. Он отметил, что строительные бригады появятся в городе после окончания спецоперации. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Турчака «инициативой на партийном уровне». По его словам, на этот счёт пока нет никакой официальной позиции.

Тогда доцент РАНХиГС кандидат экономических наук Николай Кульбака оценил, что России на восстановление Украины нужно будет потратить сотни миллиардов долларов в течение нескольких лет.