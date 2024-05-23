Богатейшие кланы назвали самую большую мировую угрозу Богатейшие семьи мира назвали увеличение налогов самой большой угрозой

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Богатейшие семьи США и Юго-Восточной Азии назвали повышение налогов самой серьезной для них угрозой в течение следующих пяти лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса UBS Group AG о семейных компаниях, созданных «богатейшими кланами мира». Как утверждает агентство, эта проблема вызывает в них куда большую обеспокоенность, чем вооруженные конфликты в мире и изменение климата.

73% участников опроса из США и 59% из Юго-Восточной Азии назвали главным риском в ближайшие пять лет повышение налогов. Серьезный геополитический конфликт самым значимым риском назвали 55% семей в США и 52% в Юго-Восточной Азии.

Агентство подчеркивает, что даже на Ближнем Востоке, наиболее конфликтном регионе в последние десятилетия, вооруженный конфликт назвали главной угрозой менее половины семейных компаний. Кризис финансового рынка как главную угрозу обозначили в этом регионе 57% семейных компаний.

Ежегодный опрос проводился с января по март этого года. В нем участвовали 320 респондентов (на 90 больше, чем годом ранее). Средний чистый доход каждой участвующей семьи — $2,6 млрд.

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