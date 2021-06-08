«Бог отвернулся от Армении»: Пашинян высказался о конфликте в Карабахе

https://static.news.ru/photo/6f8dd15a-c87b-11eb-be7d-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной поражения Армении в ходе конфликта в Нагорном Карабахе может быть то, что бог отвернулся от страны. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

По его словам, могут быть разные объяснения, почему страну постигла неудача в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Можно говорить о военных, политических, экономических, морально-политических и других причинах, но, возможно, от страны отвернулся бог.

Сегодня по пути сюда у меня возникла мысль. Пусть она не покажется вам странной. Возможно, бог отвернулся от нас, как написано в 12-м псалме, — заявил политик в ходе предвыборной встречи с жителями Арагацонтской области.

Избирательная кампания стартовала в Армении в понедельник. Всего для участия в выборах зарегистрированы 26 политических сил, среди которых 22 партии и четыре партийных блока. Внеочередные парламентские выборы пройдут в стране 20 июня.

5 июня Пашинян обвинил бывшего главу Генштаба страны генерал-полковника Оника Гаспаряна в потере города Шуши в ходе военных действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Политик считает, что генерал должен предстать перед судом и ответить, как так вышло, что группа, «которая должна была оказать помощь Шуше, опоздала на полтора дня».

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.