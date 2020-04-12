Боевые корабли НАТО покинули Чёрное море

После трёхнедельного пребывания в Чёрном море два натовских корабля покинули его акваторию.
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Вышли из Чёрного моря флагман группы канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337) и итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591). Кроме них в состав группы входили турецкий фрегат TCG Salihreis, румынский фрегат ROS Regina Maria и болгарский фрегат BGS Verni. Они провели учения вблизи румынского порта Констанца и грузинского порта Поти с участием береговой охраны Грузии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что корабли НАТО при приближении к морским границам России в Чёрном море в районе Крыма практически неспособны вести разведку. Делать это им мешают береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оборудование не только временно выводит из строя разведывательную аппаратуру, но и сбивает настройки навигационных систем кораблей. Из-за этого координаты показываются ложные.
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