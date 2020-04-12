Боевые корабли НАТО покинули Чёрное море

https://static.news.ru/photo/920e4fe4-7cbd-11ea-bb2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Impact Press Group/Global Look Press

После трёхнедельного пребывания в Чёрном море два натовских корабля покинули его акваторию.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на стамбульские информационные порталы, опубликовав снимки их прохождения через пролив Босфор.

Вышли из Чёрного моря флагман группы канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337) и итальянский фрегат Virginio Fasan (F 591). Кроме них в состав группы входили турецкий фрегат TCG Salihreis, румынский фрегат ROS Regina Maria и болгарский фрегат BGS Verni. Они провели учения вблизи румынского порта Констанца и грузинского порта Поти с участием береговой охраны Грузии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что корабли НАТО при приближении к морским границам России в Чёрном море в районе Крыма практически неспособны вести разведку. Делать это им мешают береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Оборудование не только временно выводит из строя разведывательную аппаратуру, но и сбивает настройки навигационных систем кораблей. Из-за этого координаты показываются ложные.