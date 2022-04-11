Боевые корабли КНР вошли в зону спорных островов в Восточно-Китайском море

Четыре патрульных корабля морской полиции Китая во вторник вошли в зону у спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, сообщает агентство Киодо. Военное командование КНР провело похожие манёвры у островов 16 марта.

Отмечается, что разногласия между Пекином и Токио появились , когда Япония выкупила у частных владельцев спорные острова Сенкаку. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромами японских ресторанов и предприятий.

Введение Соединёнными Штатами санкций против России не содействует урегулированию украинского кризиса, заявил ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он подчеркнул, что ограничения создают новые проблемы для мира в условиях пандемии.

По его словам, цены на энергоноcители в Европе достигли рекордных значений. Лицзянь также отметил, что больше вcего пострадают развивающиеся страны со слабой экономической базой, их экономичеcкое развитие и социальная стабильность столкнутся с cерьёзной угрозой.