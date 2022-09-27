Бойцов «Азова» приняли в Капитолии США

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Боевиков националистического полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) в Конгрессе США, рассказала в соцсетях участница встречи директор украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк. Сама активистка была там с делегацией женщин-военнослужащих Украины.

Самый эмоциональный момент был, когда мы вдруг встретили освобожденных бойцов «Азова» прямо в главном зале на Кэпитол Хилл, — написала активистка.

По информации Каленюк с «азовцами» встретился конгрессмен от демократической партии Адам Шефф. Активистка поблагодарила его за то, что он нашел время встретиться с украинской делегации. Кроме того, журналистка отметила, что Вооруженные силы Украины обменялись разведданными с США.

Сама Каленюк рассказала, что посещала Капитолий с женщинами-военнослужащими с Украины. По ее словам, они посетили Конгресс, чтобы попросить о новых поставках вооружения Киеву из США.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в рамках обмена России выдали 50 пленных, а Украине — 215. Утверждается, что среди тех, кого получил Киев, оказались командиры батальона «Азов» Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламара (Калина).

Позднее в российском военном ведомстве подтвердили возвращение 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Подробностей о них не сообщалось. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «крайне недоволен» обменом, поскольку, по его мнению, российские власти выполнили обмен на украинских условиях. Он также сетовал на то, что с «активными участниками спецоперации» не посоветовались, принимая такое решение.