Боевики ВСУ бросили иностранный провиант во время бегства Бойцы ЛНР обнаружили иностранный провиант у брошенного украинцами штаба под Попасной

Фото nakipelotv/twitter.com/Global Look Press

Бойцы Луганской Народной Республики обнаружили остатки иностранного провианта у бывшего штаба украинских сил в посёлке Троицкое вблизи города Попасная, передаёт корреспондент РИА Новости. Отмечается, что в брошенном украинцами штабе остались нетронутые пакеты и коробки с едой иностранного производства: американские сухие пайки и чипсы, британские мюсли и продукты других стран. Военные ЛНР предположили, что в этом месте происходила подготовка военных ВСУ западными инструкторами.

Здание штаба располагается у административной границы ЛНР и ДНР на территории, которая восемь лет находилось под контролем украинских силовиков. На месте также были найдены пачки из-под сигарет и пакеты из Duty Free.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует создать новый союз европейских государств вместо ЕС, в котором главную роль будет играть Лондон, написало ранее итальянское издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники. Отмечается, что главным аспектом нового альянса станет противостояние с Россией.

Автор статьи сообщил, что свой план Джонсон представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому в апреле. В новый союз, согласно источнику, должны будут войти Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва и, возможно, Турция. По информации издания, все эти страны должны объединять недоверие к Брюсселю и ненависть к России.