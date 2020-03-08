https://static.news.ru/photo/7c67d46c-623c-11ea-8a9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв рассказал, что в Идлибской зоне деэскалации не было зарегистрировано нарушений введённого 6 марта режима прекращения огня со стороны незаконных вооружённых группировок.

Он отметил, что принятые меры способствуют снижению количества обстрелов, передаёт «Интерфакс».

При этом было зафиксировано два обстрела в Айн-Эн-Нуара и Танжаре провинции Латакия. Они были выполнены «Исламской партией Туркестана» и «Джебхатом ан-Нусра» (террористические организации, запрещены на территории РФ).

Столкновения в Идлибе утихли после 5 марта, когда турецкий президент Реджеп Тайп Эрдоган и российский глава Владимир Путин объявили о прекращении огня. Россия поддерживает сирийское правительство Башара Асада, и турецкое наступление прервалось благодаря в том числе вводу российской военной полиции в стратегически важный город Серакиб.

Как писал NEWS.ru, ситуация в Сирии обострилась 27 февраля после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара пригрозила, что ответственные за смерть солдат «заплатят самую высокую цену».