https://static.news.ru/photo/b13275ac-5fe5-11ea-8da0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Зона прекращения огня в Идлибе шесть раз за сутки подверглась обстрелу. Об этом рассказали в российском центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

С 00:01 6 марта 2020 года зафиксировано шесть обстрелов, — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что под огонь боевиков попали населённые пункты Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо. Кроме того, дважды обстрелу подверглись позиции правительственных войск в районе населённого пункта Кбана и один раз в районе Икко в провинции Латакия.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган оценил договорённости по Идлибу, достигнутые в Москве.