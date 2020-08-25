Боевики из мексиканского наркокартеля съели сердце конкурента

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Члены наркокартеля, действующего на территории мексиканского штата Мичоакан, прибегли к каннибализму, чтобы запугать конкурирующие банды.

На шокирующий эпизод войны преступных группировок обратило внимание издание Breitbart. Боевики из картеля «Новое поколение Халиско» (Jalisco Nueva Generacion) распространили видеозапись казни члена соперничающей преступной организации. Мужчину удерживали на земле, разрезали ему грудную клетку и достали сердце. Затем участвовавшие в казни боевики по очереди откусили части органа.

Этот кровавый инцидент стал последним в целой серии зафиксированных на видео жестоких расправ, осуществлённых борющимися за власть в регионе на западе Мексики бандами. В Миочакане альянс группировок известный как «Объединённые картели» ведёт войну с «Новым поколением Халиско». Недавно противники устроили настоящий бой в городе Тепалькатепек — административном центре штата. Населённый пункт считают одним из ключевых для картелей центров по транспортировке наркотиков с побережья в другие районы Мексики и в США.

Ранее NEWS.ru публиковал видео, на котором боевики одного из мексиканских картелей хвастаются своим оружием, техникой и современной экипировкой.