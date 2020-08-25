Боевики из мексиканского наркокартеля съели сердце конкурента

Члены наркокартеля, действующего на территории мексиканского штата Мичоакан, прибегли к каннибализму, чтобы запугать конкурирующие банды.
На шокирующий эпизод войны преступных группировок
Этот кровавый инцидент стал последним в целой серии зафиксированных на видео жестоких расправ, осуществлённых борющимися за власть в регионе на западе Мексики бандами. В Миочакане альянс группировок известный как «Объединённые картели» ведёт войну с «Новым поколением Халиско». Недавно противники устроили настоящий бой в городе Тепалькатепек — административном центре штата. Населённый пункт считают одним из ключевых для картелей центров по транспортировке наркотиков с побережья в другие районы Мексики и в США.
Ранее NEWS.ru публиковал видео, на котором боевики одного из мексиканских картелей хвастаются своим оружием, техникой и современной экипировкой.
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