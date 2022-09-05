Боевики ИГ взяли ответственность за теракт возле посольства в Кабуле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли ответственность за теракт возле российского посольства в Кабуле, пишет Reuters. Взрыв произошел 5 сентября днем в столице Афганистана.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за теракт возле посольства России в Кабуле, — передает агентство.

5 сентября у ворот здания российской дипмиссии в Кабуле подорвался террорист-смертник. Затем он был застрелен охранниками талибов («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В результате происшествия погибли или пострадали от 15 до 20 человек, включая студентов, которые учатся в России. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

Позднее МИД России подтвердил гибель двух российских сотрудников дипмиссии при взрыве. По предварительным данным, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. По информации местных журналистов, смертник хотел добраться до охраны посольства, но не успел.