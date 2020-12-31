Боевики ИГ взяли ответственность за нападение на полицейских в Грозном

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Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за инцидент в Грозном.

Соответствующую информацию предоставило близкое к террористам издание. При этом боевики сделали своё заявление, не предъявив никаких доказательств в причастности к случившемуся, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров приказал спикеру парламента Магомеду Даудову объявить кровную месть родным напавших на полицейских в Грозном.

Нападение на сотрудников полиции в центре Грозного было совершено 28 декабря. Один из нападавших был застрелен на месте, второй скончался от полученных ранений в больнице. Их личности установили. Это два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

Следователи СК РФ по Чеченской Республике возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.