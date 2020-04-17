Боевики ИГ планируют раздать заражённые медицинские маски в Ираке

https://static.news.ru/photo/ba7e15c6-80c9-11ea-b56d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press

Боевики группировки ИГ («Исламское государство» запрещена в России) планируют раздать жителям Ирака заражённые инфекцией медицинские маски.

Отмечается, что террористы планируют заняться этим в тех деревнях, над которыми контроль правительственных сил ещё не установлен.

ИГ намеревается раздать с помощью псевдомедиков зараженные инфекцией медицинские приспособления и маски, — передаёт телеканал al-Mayadeen.

Правоохранительные органы предостерегают иракцев от общения с незнакомцами. Они также сообщили каналу, что намерены провести операцию по предотвращению таких акций.

Ранее NEWS.ru писал, что Ирак возобновил операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).