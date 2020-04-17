Боевики ИГ планируют раздать заражённые медицинские маски в Ираке

Боевики группировки ИГ («Исламское государство» запрещена в России) планируют раздать жителям Ирака заражённые инфекцией медицинские маски.
Отмечается, что террористы планируют заняться этим в тех деревнях, над которыми контроль правительственных сил ещё не установлен.
ИГ намеревается раздать с помощью псевдомедиков зараженные инфекцией медицинские приспособления и маски, —
передаёттелеканал al-Mayadeen.
Правоохранительные органы предостерегают иракцев от общения с незнакомцами. Они также сообщили каналу, что намерены провести операцию по предотвращению таких акций.
Ранее NEWS.ru писал, что Ирак возобновил операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
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