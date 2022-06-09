Боевик ВСУ обвинил украинского «Призрака» в изнасиловании «Известия»: солдат теробороны Украины обвинил своего командира в сексуальном насилии

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Пленный солдат 113-й бригады украинской территориальной обороны Николай Худяков заявил, что командир роты с позывным «Призрак» совершил над ним насильственные действия сексуального характера, пишут «Известия» со ссылкой на Telegram-каналы. В ходе допроса украинский военный отметил, что он не является гомосексуалистом. Боевик теробороны рассказал, что ему пришлось подчиниться приказу.

Мне пришлось подчиниться приказу командира, — поделился Худяков.

Он допустил, что не является единственной жертвой в роте, кого мог изнасиловать «Призрак».

Адвокат Игорь Вагин, который представляет интересы военнослужащего 36-й бригады морской пехоты ВСУ Анатолия Перца, ранее заявил, что его клиент дал признательные показания в рамках уголовного дела о расстреле мирных жителей в Мариуполе. Отмечается, что Перец в ходе допроса признался, что выполнял приказы. Он добавил, что приказ о расстреле двух гражданских отдал командир батальона Евгений Бова. Подсудимый также сообщил, что оружие ему было выдано капитаном Сергеем Николаенко. Речь идёт об автомате АКС-74М.