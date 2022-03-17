В Минобороны заявили об уничтожении 29 военных объектов Украины за день

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на территории Украины за день продвинулись на 10 км и взяли под контроль два населённых пункта, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что военная авиация РФ 17 марта нанесла удар по 29 военным объектам Украины.

Вооружённые силы РФ, продолжая успешное наступление, взяли под контроль населённые пункты Новомайорское, Пречистовка. Продвижение за день составило 10 километров, — сказал он.

По словам генерала, в ходе авиационных ударов было уничтожено 29 объектов Украины, в числе которых шесть складов боеприпасов и 14 мест стоянки боевой техники.

Он подчеркнул, что под мишень российской авиации попала установка реактивной системы залпового огня и три командных пункта, один из них — полевой подвижной пункт управления бригады.

Ранее Министерство обороны России опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения замаскированных позиций украинских военных в Киевской области. В ведомстве отметили, что артиллерийским огнём российских военных были ликвидированы личный состав и техника противника.