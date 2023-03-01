Боец ВСУ рассказал об украинских потерях в Артемовске «Страна.ua»: украинский военный пожаловался, что ВСУ теряют до двух рот за сутки

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Видеообращение украинского военного, служащего в Артемовске, появилось в Telegram-канале интернет-издания «Страна.ua». В видео командир украинских войск, известный под позывным Мадьяр, и другие военные говорят о ситуации в городе.

Один из военных сообщил, что украинские войска теряют одну-две роты за день, и выразил мнение о том, что город нужно покинуть и подготовить новые позиции для обороны. Однако другой военный, управляющий разведывательным дроном, выразил оптимизм и заявил, что верит в то, что город не будет сдан украинской стороной.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки и имеет важное значение для снабжения украинских войск в Донбассе.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский сказал, что украинские войска, которые в последние месяцы участвуют в ожесточенных боях в районе Артемовска, могут провести «стратегическое отступление» из города. По его словам, решение о необходимости отвода войск и сроках отвода принимают украинские военные.

До этого телеканал CNN сообщил, что положение украинских войск под Артемовском значительно хуже, чем официально признают в Киеве.