Боец ВСУ назвал «Солнцепек» самым страшным оружием РФ: в чем уникальность

Фото: РИА Новости

Члены экипажа на броне тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

Военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Мельниченко заявил, что российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» (ТОС-1А) является самым страшным оружием Вооруженных сил РФ. Что рассказал украинский военнопленный?

Что известно о ТОС-1А «Солнцепек»

Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» разработали на основе ТОС-1 «Буратино» в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, ни у одной страны в мире нет аналогов ТОС-1А.

«Эта система очень эффективна за счет залпового огня. В снаряд заправляют специальную смесь, которая при взрыве составляет три тысячи градусов. Именно поэтому все укрепления и личный состав противника просто выжигаются», — рассказал Дандыкин.

5 октября Минобороны России продемонстрировало работу «Солнцепека» по позициям ВСУ на Купянском направлении.

«В зоне проведения специальной военной операции расчеты тяжелых огнеметных систем ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных опорных пунктов, позиций, блиндажей, бронетехники и живой силы противника», — сообщили в военном ведомстве.

Что говорят в США о системе «Солнцепек»

Американское издание Military Watch Magazine в июне 2023 года опубликовало материал, где эксперты сошлись во мнении, что тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» оказалась крайне эффективным оружием, хорошо зарекомендовав себя на Украине.

Западные аналитики подчеркнули, что российские военные, задействовав «Солнцепек», нейтрализовали подразделения ВСУ вблизи города Гуляйполе. В результате был уничтожен один из пунктов дислокации вооруженных формирований.

Также в публикации Military Watch Magazine отмечалось, что были случаи, когда украинские военные сдавались в плен, узнав, что по ним будут работать «Солнцепеки».

Кроме того, в США обратили внимание, что ТОС-1А высоко котируется и в ряде других стран. Среди иностранных операторов системы были военные Сирии, Саудовской Аравии и Алжира.

Фото: МО РФ ТОС-1А Солнцепек

Что говорят в ВСУ о ТОС-1А

Виталий Мельниченко, отвечая на вопрос, какого российского вооружения он боится больше всего, заявил, что это тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

«Я не сталкивался (не попадал под обстрел. — NEWS.ru.) с этими „Солнцепеками“, но видел последствия. Нас выводили и над нашими позициями его запустили», — признался боец.

Также один из офицеров ВСУ в интервью украинским СМИ заявил, что огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» являются самым смертоносным российским оружием, потому что при залпе этой установки выжить практически невозможно, поскольку она «выжигает все что можно».

«При залпе „Солнцепека“ выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все что можно», — отметил офицер украинской армии.

Военные рассказали, что сейчас серьезной проблемой для украинской армии является нехватка артиллерийских орудий и снарядов.

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