Боец «Вагнера» показал место ликвидации иностранных боевиков

На окраине Артемовска бойцы группы «Вагнера» уничтожили несколько десятков иностранных наемников, передает РИА Новости со ссылкой на одного из бойцов. Он показал окопы, где иностранцы держали оборону.

Здесь идут окопы длиною практически в 1,5 километра. Это окопы «азовцев» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и британских наемников. Точное количество не могу сказать, но «азовцев» человек 20 было и наемников — человек 18, — заявил боец.

По словам одного из командиров «Вагнера», также в этом районе держали оборону боевики «Грузинского легиона». Также было найдено тело шведского наемника.

Директор музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов ранее предположил, что ВСУ могут готовить мощное наступление в конце марта — начале апреля. Кнутов рассказал, что в настоящее время Украина собирает резервы, готовит личный состав за рубежом и просит у Запада наступательную технику. Эксперт утверждает, что сейчас российские войска прорывают линию обороны, также известную как «восточный вал». По словам Кнутова, российские войска продолжают наступление. Эксперт выразил мнение, что сейчас также главная задача для российской армии состоит в том, чтобы до конца зимы максимально продвинуться в Донбассе.

Ранее депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил в своем Telegram-канале, что получил ответ от главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о взаимодействии Минобороны с ЧВК «Вагнер», в котором говорится, что ЧВК «Вагнер» не входит в состав Вооруженных сил РФ. В нем также сообщается, что Минобороны не отвечает за людей, заключивших контракт с частной военной компанией.