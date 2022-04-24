Боец нацгвардии Украины рассказал, как ему удалось сбежать из «Азовстали»

Пленный боец национальной гвардии Украины рассказал «Известиям», что покинуть завод «Азовсталь» было крайне тяжело, сбежать ему помогли товарищи. Он отметил, чтобы оттуда сбежать, необходимо превосходно знать территорию промышленного комплекса, а также знать, в каких местах установлены мины, при этом не попасться на глаза охране.

Надо, во-первых, знать завод, уйти от выхода оттуда, потом надо не попасться охране, не попасть на растяжку, не попасть на мину во время передвижения хода. Если я попадусь, то мне сразу скажут: «Кто ты? Что ты? Что ты здесь делаешь?» — сказал он.

С его слов, почти все охранники «Азовстали» являются боевиками из батальона «Азов». На глазах у пленного ранило несколько украинских военных, и он заявил, что планирует уйти с территории завода. Он подчеркнул, что очень благодарен одному из своих товарищей за то, что тот не выстрелил ему в спину.

Здесь мы были два дня, бои были у нас. Сначала одного «затрёхсотило» (получил ранение. — NEWS.ru.), потом второго. Я сказал, что я наделаю тут горя. Я очень ему (одному из товарищей. — NEWS.ru.) благодарен за то, что он не стрельнул мне в спину. Я сказал, что уйду, переоденусь. Он мне чуть-чуть поверил. Он сказал, что лучше передаст меня, чтобы охранять один пункт. Я сказал «хорошо», вышел и убежал, — добавил бывший боец украинской нацгвардии.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Глава государства назвал это нецелесообразным и отметил, что это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные и боевики, которые укрываются на «Азовстали» в Мариуполе, не воспользовались в пятницу, 22 апреля, гуманитарными коридорами для сдачи в плен.

Позднее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинским военным, которые находятся на территории «Азовстали» в Мариуполе, «осталось недолго».