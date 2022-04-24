Боец нацгвардии Украины рассказал, как ему удалось сбежать из «Азовстали»
Никита Чайка
Никита Чайка
21:55, 24 апреля 2022
Металлургический комбинат «Азовсталь» в МариуполеФото: Сергей Батурин/РИА Новости
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Пленный боец национальной гвардии Украины рассказал «Известиям», что покинуть завод «Азовсталь» было крайне тяжело, сбежать ему помогли товарищи. Он отметил, чтобы оттуда сбежать, необходимо превосходно знать территорию промышленного комплекса, а также знать, в каких местах установлены мины, при этом не попасться на глаза охране.
Надо, во-первых, знать завод, уйти от выхода оттуда, потом надо не попасться охране, не попасть на растяжку, не попасть на мину во время передвижения хода. Если я попадусь, то мне сразу скажут: «Кто ты? Что ты? Что ты здесь делаешь?» — сказал он.
С его слов, почти все охранники «Азовстали» являются боевиками из батальона «Азов». На глазах у пленного ранило несколько украинских военных, и он заявил, что планирует уйти с территории завода. Он подчеркнул, что очень благодарен одному из своих товарищей за то, что тот не выстрелил ему в спину.
Здесь мы были два дня, бои были у нас. Сначала одного «затрёхсотило» (получил ранение. — NEWS.ru.), потом второго. Я сказал, что я наделаю тут горя. Я очень ему (одному из товарищей. —NEWS.ru.) благодарен за то, что он не стрельнул мне в спину. Я сказал, что уйду, переоденусь. Он мне чуть-чуть поверил. Он сказал, что лучше передаст меня, чтобы охранять один пункт. Я сказал «хорошо», вышел и убежал, — добавил бывший боец украинской нацгвардии.
21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Глава государства назвал это нецелесообразным и отметил, что это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные и боевики, которые укрываются на «Азовстали» в Мариуполе, не воспользовались в пятницу, 22 апреля, гуманитарными коридорами для сдачи в плен.
Позднее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинским военным, которые находятся на территории «Азовстали» в Мариуполе, «осталось недолго».