«Бобер»-камикадзе ВСУ атаковал Москву: новости СВО на вечер 11 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

В Минобороны России заявили, что 11 августа средства РЭБ подавили украинский дрон при попытке атаковать Москву. БПЛА потерпел крушение в лесополосе на западе столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной, никто не пострадал. Военкор Юрий Котенок опубликовал фото фрагментов беспилотника. По его словам, это мог быть БПЛА-камикадзе «Бобер», способный преодолевать расстояние до 1000 км со скоростью до 150 км/ч.

Упавший в Москве дрон мог взлететь с любой площадки, в том числе с багажника автомобиля, отметил Герой России Сергей Липовой. По его словам, собрать и запустить такой беспилотник может практически каждый. Генерал-майор авиации отметил, что в России сейчас огромное количество людей, приехавших с Украины под видом беженцев. Однако есть и такие, кто специально прибыл в страну для организации диверсий, добавил он.

Фото: NEWS.ru

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе СВО на Украине. За сутки на Купянском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Красно-Лиманском и Херсонском направлениях были уничтожены порядка 575 украинских военных, семь боевых машин пехоты, семь боевых бронированных машин, самоходная гаубица Krab польского производства, артиллерийская система М777, две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и четыре орудия Д-20. Средства ПВО сбили два снаряда HIMARS и 16 беспилотников.

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации российскими войсками в зоне СВО майора ВСУ Павла Тулайдана, а также украинского националиста Андрея Бабицкого — на Запорожском направлении. По словам военкора, Тулайдан работал в учебном центре по подготовке украинских разведчиков-диверсантов, а националист Бабицкий известен тем, что призывал убивать русских на Майдане.

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские военные уничтожили в боях под Артемовском одного из старших украинских офицеров. По словам Котенка, речь идет о майоре ВСУ Алексее Шелудько, занимавшем должность командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады. По данным украинских СМИ, Шелудько попал под минометный обстрел.

Утром по Украине прокатилась серия мощных взрывов, которые были слышны в том числе и в Киеве. Эту информацию подтвердил мэр столицы Виталий Кличко, отметив, что при падении обломков ракеты на территории одной из детских больниц никто не пострадал. Telegram-канал «Военная хроника» сообщил со ссылкой на украинские мониторинговые каналы о работе ПВО на окраинах Киева. Telegram-канал «Иди и смотри» писал о взрывах в Винницкой и Хмельницкой областях, Херсоне и Бериславе, Telegram-канал «Военный обозреватель» — о взрывах в Ивано-Франковске.

Житель города Запорожье снял на видео момент попадания ракеты по базе иностранных наемников в стенах местного отеля Reikartz, сообщил RT. На кадрах видно, как крылатая ракета на низкой высоте подлетает к зданию и поражает цель.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что российские крылатые ракеты неуловимы для американских ЗРК Patriot. По его словам, полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа и обходом всех зон радиолокационного поля позволяет ракетам успешно уничтожать эти системы ПВО производства США.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что нынешний политический режим на Украине не продержится и недели, если Запад перестанет оказывать военную помощь. По мнению депутата, если Конгресс одобрит запрос президента США Джо Байдена на выделение Киеву очередного пакета военной помощи на $13,1 млрд, это приведет к затягиванию конфликта и новым жертвам.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на территории России действует сеть украинских спецслужб. По его словам, свою агентуру в РФ имеет как Главное управление разведки, так и СБУ.

Читайте также:

ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой: новости СВО на утро 11 августа