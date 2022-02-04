Bloomberg отменило нападение на Украину. Пока

Сколько уже было написано и снято на тему, как ошибка компьютера может привести к фатальной ядерной войне. А тут просто невинная оплошность мирового информационного агентства, поместившего в топе своих анонсов сообщение: «Россия напала на Украину». Похоже, в войне нервов вокруг нагнетаемой опасности конфликта первыми психологический срыв испытали именно журналисты. Как тут не вспомнить классическую чеховскую ремарку, что если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, то в следующем оно должно всё-таки выстрелить. А тут, как говорится, уже устали ждать, когда «вылетит птичка».

Выстрел агентства Bloomberg оказался холостым, но очень опасным. Сколько времени пишущая братия предвещала, что нападение кровавой России на беззащитную Украину начнётся вместе с первыми салютами пекинской Олимпиады, которые, мол, заглушат русскую канонаду. Потому и заранее приготовленный взрывной агентский заголовок по чисто техническим причинам мог выскочить, что называется, на полосу в момент олимпийских стартов. Все так заряжены ожиданием большого конфликта, что даже златоуст Белого дома госпожа Джен Псаки вполне ответственно называет его «неизбежным».

А комментатор NBC уже из своей комментаторской кабинки на пекинском стадионе «Птичье гнездо» во время прохода украинкой делегации рассуждает не о грядущих спортивных победах и рекордах, а о стотысячных российских войсках, якобы сосредоточенных вблизи украинской границы, и о санкциях, которые приготовлены для России в Вашингтоне. Воистину, о спорт, ты — мир!

Не удивлюсь, если в компьютерах информагентств и крупнейших мировых изданий заранее подготовлены не только заголовки. Но уже и целые репортажи о начале войны и непоколебимой решимости Украины воевать до последнего своего солдата. Ждут только сигнала.

ministryofdefenceua/flickr.com

Впрочем, нельзя исключить, что заголовок выскочил у Bloomberg отнюдь не случайно, ведь это очередной шажок в общем нагнетании напряжённости. Ведь первые реакции на такое сообщение уже пошли. А извинения и снятие анонса напоминает голливудское обезвреживание мины в самый последний момент, когда все находившиеся вблизи взрывного устройства уже пережили сильнейший стресс. А «эксперимент» вроде бы уважаемого агентства позволяет и просчитать на будущее первые реакции аудитории, первые действия правительств.

Не исключено, что затейникам из Bloomberg интересна была в первую очередь реакция именно Москвы в тот момент, когда российский президент был в Пекине, проведя насыщенные переговоры с председателем Си. Словом, выводы из инцидента можно сделать разные. Но все они в конечном итоге сведутся к тому, что нагнетаемый психоз вокруг потенциального российско-украинского конфликта становится всё более материальным и угрожающим.