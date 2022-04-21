На Фиджи арестовали суперъяхту российского миллиардера
Bloomberg: яхта Сулеймана Керимова арестована на Фиджи
Антон Соловьев
Антон Соловьев
12:20, 21 апреля 2022
Яхта «Амадея»Фото: Peter Seyfferth via imago-images.de/Global Look Press
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Яхта «Амадея» российского миллиардера Сулеймана Керимова арестована на Фиджи, сообщает Bloomberg. Судно стоимостью $325 млн было пришвартовано на острове в Тихом океане. Российский олигарх, как и многие его коллеги, ранее попал под санкции США.
Власти Фиджи арестовали суперъяхту «Амадея» длиной 107 метров после того, как получили официальный запрос о взаимной правовой помощи от правительства США. Яхта стоимостью $325 млн принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, — сообщает агентство.
Ранее Bloomberg написало, что власти Гамбурга конфисковали яхту Dilbar, которая, предположительно, принадлежит сестре попавшего под европейские санкции российского миллиардера Алишера Усманова. Стоимость яхты оценивается в $800 миллионов, экипаж насчитывает 84 человека.