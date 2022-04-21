На Фиджи арестовали суперъяхту российского миллиардера

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Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась к лидерам международных организаций с призывом остановить пытки российских военнослужащих, попавших в плен в ходе проведения спецоперации на Украине. В своём Telegram-канале она также попросила неравнодушных россиян последовать её примеру.

Сославшись на рассказы врачей, военных, журналистов и мирных жителей, она заявила, что пленных российских солдат и офицеров на Украине осознанно и умышленно калечат преступники, «которые не имеют национальности и не...