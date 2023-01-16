Bloomberg: ВСУ получили от Запада более четырех тысяч единиц бронетехники

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С начала спецоперации на Украине страны Запада поставили ВСУ более четырех тысяч единиц бронетехники и самолетов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx. Агентство отмечает, что НАТО продолжает наращивать военную помощь Киеву и передает ему все более мощное оружие.

В публикации говорится, что Украина получила от западных союзников 410 танков советской эпохи, порядка 300 единиц бронетехники и боевых машин пехоты (БМП), 1100 бронетранспортеров, около 925 машин с противоминной защитой от засад (MRAP), более полутора тысяч пехотных мобильных машин.

Кроме того, ВСУ переданы около 20 штурмовиков Су-25, два десятка вертолетов Ми-17, изначально предназначавшихся для Афганистана, а также более 400 разведывательных дронов.

Авторы статьи добавили, что эти цифры являются приблизительными и не могут быть независимо проверены агентством.

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра после разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Киев нуждается в большей военной помощи и большем количестве оружия. Министр подчеркнул, что его страна продолжит делать все для предоставления Украине того, «что ей необходимо для удержания позиций на поле боя».