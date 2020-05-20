Bloomberg внёс изменения в статью после претензий российского посольства

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американское агентство Bloomberg исправило размещённую на своём сайте статью о ситуации с коронавирусом в России после критики со стороны посольства РФ в США.

Правки внесены в подпись к графику, который иллюстрирует информацию Всемирного банка о количестве больничных коек в России и странах ОЭСР. Как следовало из графика, в российских медучреждениях всего 3,8 коек на тысячу населения, тогда как в странах ОЭСР в среднем около 8,2. При этом на сайте Всемирного банка указаны противоположные сведения: 8,2 в РФ против 3,8 в среднем по ОЭСР, согласно данным на 2013 год.

В российском посольстве потребовали опровержения недостоверных сведений, обвинив Bloomberg во лжи.

Ранее NEWS.ru писал, что Bloomberg опубликовал статью о смертности от новой коронавирусной инфекции в России. Однако российское внешнеполитическое ведомство обрушилось с критикой в адрес издания из-за заголовка. После этого агентство решило внести изменения в эту публикацию.