Bloomberg: в США могут согласовать санкции против России на этой неделе

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники в сенате Конгресса США сообщает, что новый пакет санкций против России на случай обострения ситуации вокруг Украины может быть одобрен уже на этой неделе. Отмечается также, что американские сенаторы пока не решили, будут ли вводиться санкции в превентивном порядке и против газопровода «Северный поток — 2».

Мы надеемся обсудить пару последних моментов, по которым нужно достичь согласия, после чего можно будет двигаться вперёд в отношении новых ограничений, — сказал демократ Роберт Менендес.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США подготовили санкции в отношении российских элит и их семей. Ограничения будут приняты, если Россия осуществит вторжение на Украину. Конкретных фамилий она называть не стала, ранее СМИ сообщали, что речь идёт о чиновниках и крупных бизнесменах. Она также добавила, что разработка санкций и формирование списка лиц велись в тесной координации с союзниками и партнёрами США.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отметила, что собственность так называемых российских олигархов в Лондоне в случае эскалации ситуации на Украине может быть конфискована в рамках ужесточения режима санкций.

Американский президент Джо Байден также не исключал, что под санкциями может оказаться и лично глава российского государства Владимир Путин.