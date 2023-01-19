Bloomberg: в Сингапуре придумали способ обойти запрет на российскую нефть Bloomberg: в Сингапуре российскую нефть смешивают с другими сортами нефти и реэкспортируют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сингапуре растет cпрос на резервуары для хранения нефти из-за «стремительного потока» российской нефти, которая поставляется в страну, а затем смешивается с другими сортами и реэкспортируется по всему миру, пишет Bloomberg. Сообщается, что трейдеры могут получить до 20% прибыли от смешивания российских компонентов с другими сортами, а сами эти действия позволяют скрыть происхождение топлива.

Резервуары в городе-государстве раскупаются из-за роста интереса и прибыли от смешивания поставок дешевого топлива из России с поставками из других источников, — сказано в сообщении.

Как рассказал вице-президент сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries Уильям Тан, практика смешивания топлива существует с октября, а маржа от смешения сортов в среднем на 10-12% выше обычной. Часть этого смешанного топлива может пойти на заполнение хранилищ в Сингапуре или будет продана в Индонезию и Вьетнам. При этом Сингапур не запрещал импорт российской нефти или нефтепродуктов, хотя финансовым учреждениям государства запрещено финансировать или иметь дело с российскими товарами и компаниями, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что объемы российского морского экспорта сырой нефти с 9 по 15 января выросли на 30% (876 тыс. баррелей в сутки), до 3,8 млн баррелей, достигнув рекордного с апреля 2022 года показателя. По данным Bloomberg, это связано с падением трубопроводных потоков в Европу. При этом прибыль выросла не настолько значительно, так как поставки облагались пошлиной по низкой январской ставке, а налог на некоторые грузы считался по декабрьской ставке.