Bloomberg: в России ушла эпоха олигархов, живущих на доходы от компаний

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В России прекратилась эпоха, при которой ведущие топ-менеджеры жили как «дивидендные аристократы», пишет Bloomberg со ссылкой на слова анонимных бизнесменов из России. Как рассказал агентству источник, близкий к Кремлю, данная ситуация уравняет топ-менеджеров с менее богатыми гражданами России в период военных действий.

Образ жизни, который стал известен как «дивидендные аристократы», <...> ушел навсегда. <...> Крупный бизнес должен будет испытать такой же шок, когда война ударит по домам, как и остальная часть страны, — сказал собеседник Bloomberg.

Как утверждает специалист компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец, дефицит бюджета растет, поскольку растут затраты и на военно-промышленный комплекс страны в связи с проведением военной операции на Украине. Она назвала бюджет России «мобилизационным».

Как утверждают авторы агентства, многие российские бизнесмены, которые были вынуждены уехать из страны, опасаются, что их активы могут быть переданы конкурирующим компаниям. При этом отмечается, что уехавшие предприниматели изучают бизнес-модели прошлых времен, включая существовавшие в годы Второй Мировой войны.

Ранее стало известно, что миллиардер Владимир Потанин, купивший активы французской финансовой группы Societe Generale, возглавил рейтинг 25 новых собственников активов иностранных компаний в России. По оценке издания, валовая прибыль от новых зарубежных вложений предпринимателя составила 49,1 млрд рублей.

На втором месте рейтинга — генеральный директор Highland Gold Владислав Свиблов, чья компания приобрела российские предприятия канадской золотодобывающей корпорации Kinross Gold по цене $340 млн. Валовая прибыль актива составила 38,6 млрд рублей. Третье место в рейтинге занял Иван Тырышкин и партнеры, которые в мае этого года приобрели 49,5% в ООО «ХКФ Банк». Валовая прибыль актива за 2021 год составила 36,5 млрд рублей.