Bloomberg: В НАТО пришли в ярость из-за диалога Байдена с Россией

Предложение прзидета США Джо Байдена начать диалог РФ и НАТО по поводу ситуации вокруг Укаины вызвало массу критики у представителей стран Восточной Европы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённый источник в дипломатических кругах.

По данным агентства, обращение с предложением о диалоге поступило руководству нескольких стран-участниц Североатлантического альянса. По информации источника агентства, правительство одной из этих стран, услышав позицию Вашингтона о желании наладить связи с Россией, в буквальном смысле «пришло в ярость».

Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден, — сообщил собеседник агентства.

В публикации Bloomberg сообщается, что так называемый «восточный фланг» НАТО проявил обеспокоенность относительно того, какие политические уступки со стороны Запада могут принести России данные переговоры, насколько НАТО окажется в результате ограниченным в своих действиях.

Ранее сообщалось, что после общения с президантом РФ Владимиром Путины американский лидер Джо Байден созвонился с главами так называемой Бухарестской девятки. Это объединение стран образует восточный фланг НАТО. Туда входят Болгария, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия. Содержание разговора не приводилось

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Байденом возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Он отметил, что Байден проинформировал его о содержании своих переговоров с Путиным.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.