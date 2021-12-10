Bloomberg: в Кремле считают, что не смогут договориться о нерасширении НАТО

В России считают, что шансов заставить НАТО отказаться от расширения на восток практически нет, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, «близкие» к Кремлю. Издание отмечает, что власти РФ понимают, что и неразмещения Североатлантическим альянсом оружия у границ страны с помощью переговоров едва ли получится добиться.

Например, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что пока никакого реального прогресса не наблюдается, поскольку «ни одна из сторон не готова отступить». Он добавил , что теперь всё зависит от «реальных намерений» властей.

До этого МИД РФ призвал НАТО отказаться от планов по вступлению Украины и Грузии в Альянс.

Между тем американский президент Джо Байден сказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от народа. Об этом сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Байден подчеркнул, что «Украина — суверенное независимое государство». Но лидеры двух стран не обсуждали компромиссы в вопросе интеграции Киева в НАТО, которые не отвечают интересам Украины, добавил политик в эфире телеканала «1+1».

Президенты провели полуторачасовую беседу по итогам онлайн-встречи Путина и Байдена, и Зеленский похвастался, что Байден поделился содержанием разговора с Путиным. Также украинский и американский лидеры обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе.