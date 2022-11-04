Bloomberg увидел в визите Шольца в КНР провал холодной войны против России

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц и Си Цзиньпин

Новая холодная война против России идет вовсе не так хорошо, как планировали некоторые западные политики, написал в статье для Bloomberg обозреватель Панкадж Мишра. Он считает, что примером ее провала можно считать визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай, идущий вразрез с политикой США в отношении КНР.

Поездка Шольца в Пекин, в то время как США решительно и всесторонне выступают против сотрудничества с КНР, показывает раскол в отношениях Вашингтона как с Берлином, так и со всем миром, — отметил автор.

По его словам, причиной раскола служит нежелание западных стран ставить под удар свои экономические интересы ради США. В частности, Германия не станет жертвовать своей экономикой ради кризиса на Украине. Обозреватель предположил, что противоречия между США и другими странами могут еще усилиться после саммита G20 в Индонезии.

Визит Шольца в Пекин состоялся 4 ноября после того, как власти ФРГ позволили КНР приобрести долю в портовом терминале Гамбурга, хотя против этого возражали США. Зарубежные СМИ назвали это «проверкой отношений между Китаем и ФРГ, Европой и Западом».

В ходе встречи глава КНР Си Цзиньпин отметил, что и Китай, и Германия имеют влияние на международной арене. В связи с этим, по его словам, КНР и ФРГ должны больше сотрудничать друг с другом во «времена изменений и потрясений» ради мира во все мире.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекину и Берлину следует уважать друг друга, устранять разногласия, обмениваться опытом и сотрудничать на взаимовыгодной основе. Он выразил уверенность, что визит Шольца послужит укреплению взаимодействия между странами.