Bloomberg: Турция провела испытания баллистической ракеты над Черным морем Bloomberg: Турция провела испытательный пуск баллистической ракеты над Черным морем

Фото: msb.gov.tr

Турция провела испытательный пуск баллистической ракеты малой дальности местного производства над Черным морем, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Сообщается, что снаряд пролетел 561 километр и упал у побережья порта Синоп.

Запуск ракеты из аэропорта недалеко от портового города Ризе произошел около семи часов утра по местному времени, для него была использована мобильная платформа. По словам источников, речь идет о ракете «Тайфун», разработка которой проводится уже несколько лет. В оборонной промышленности Турции не стали уточнять информацию о проекте.

Ранее турецкие компании Baykar Defense и Roketsan провели первое испытание вооружения нового дальнего дрона Akinci, известного как «уничтожитель» российского ЗРК «Панцирь». Экземпляр беспилотника применил высокоточные боеприпасы MAM-C (осколочно-фугасный), MAM-L (термобарический) и MAM-T (повышенной дальности). В Турции испытания объявили успешными.

До этого турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационное видео, на котором беспилотник Bayraktar Akıncı с помощью высокоточного боеприпаса МАМ-Т уничтожает цель, напоминающую российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1».