Bloomberg: Турция не заинтересована в войне с РФ ради Украины

В случае начала боевых действий между Россией и Украиной. Турция не станет вступать в конфликт с Москвй на стороне Киева. Страна в это не заинтересована. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённого чиновника.

По словам собеседника агентства, Турция не поддержит Украину в конликте, даже несмотря на то, что Анкара состоит в НАТО и в последнее время усилила военное сотрудничество с Укаиной, продавая туда беспилотники Bayraktar TB2.

Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы, — пояснил источник.

он также подчеркнул, что нежелание турции ввязываться в конликт является отражением политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. которому свойственно «маневрирование».

Ранее сообщалось, что США заинтересованы в участии Германии в экономических санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Такую позицию выразила министр финансов страны Джаннет Йеллен в разговоре с новым немецким коллегой Кристианом Линднером.

Также в Белом доме сообщили, что вероятные санкции США в отношении России в связи с ситуацией на Украине частично будут выходить за рамки введённых ранее ограничений. Американские власти намерены продолжить переговоры как с европейскими партнёрами, так и с Россией по поводу ситуации на Украине и «искать пути продвижения вперёд».