Bloomberg: стягивание войск РФ к границе с Украиной имеет скрытый смысл

Российские власти, отправляя войска на границу с Украиной, дают понять, что готовы в случае необходимости применить силу, однако подобное развитие событий маловероятно. Это не входит в планы президента России Владимира Путина, который «отлично умеет блефовать и держать Запад в напряжении», сообщает Bloomberg.

Близкие к Кремлю источники сообщают, что президент России не желает начала новой войны на территории Украины, — передаёт агентство.

Тем не менее Путин должен «продемонстрировать готовность сражаться», чтобы предотвратить расширение НАТО на Восток, которое он считает «реальной угрозой безопасности» России.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин назвал заявления Госдепа США о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину «злонамеренной пропагандистской акцией» с целью разжечь конфликт в Донбассе. По его словам, Украина для Соединённых Штатов Америки является «расходным материалом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле наблюдают стремительный процесс вооружения Украины странами — членами НАТО и провокационные действия Альянса. Эти шаги вынуждают Москву отвечать и принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и безопасности. По его словам, продвижение военной инфраструктуры НАТО на Восток продолжается.