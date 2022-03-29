Bloomberg: страны НАТО разошлись во мнениях относительно диалога с РФ

Агентство Bloomberg утверждает, что страны НАТО придерживаются различных мнений по вопросам диалога с президентом России Владимиром Путиным относительно урегулирования ситуации на Украине. По данным осведомлённых источников, в то время как одни страны выступают за диалог с Москвой, другие называют его контрпродуктивным.

Так, Франция и Германия полагают , что нужно как можно скорее добиться прекращения огня и вывода российских войск с Украины. Той же позиции придерживается Италия и премьер-министр страны Марио Драги, который на этой неделе намерен встретиться с президентом России и обсудить в том числе вопрос Украины. В свою очередь Великобритания, Польша и ряд стран Восточной и Центральной Европы настроены скептически, поскольку считают, что Россия не намерена всерьёз рассматривать вопрос заключения мирного соглашения.

Союзникам придётся найти способ договориться с Путиным, нравится им это или нет, — заявил один из чиновников в администрации ФРГ.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель выступил с критикой действий России на Украине, однако заявил, что ЕС считает необходимым продолжить диалог с Россией по этому вопросу. Одновременно с этим он призвал к укреплению обороны восточного фланга НАТО.

Во вторник в эти часы в Турции проходит новый раунд российско-украинских переговоров. Беседа состоится в закрытом для прессы режиме. В России надеются, что на переговорах с Украиной в Стамбуле будет достигнут первый этапный результат. В настоящее время между Россией и Украиной прошли три раунда переговоров. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской пуще 3 марта, а 7 марта делегации общались в Брестской области. Кроме этого, переговорщики общались в ежедневном режиме в формате видеосвязи. Глава российской делегации Владимир Мединский ранее заявил, что без демилитаризации, денацификации Украины, а также признания ею Крыма и Донбасса заключение договора об урегулировании с Киевом маловероятно.