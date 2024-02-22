Bloomberg: страны G7 пообещают не признавать выборы в новых регионах РФ

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Страны G7 намерены пообещать никогда не призвать результаты выборов, проведенных в новых регионах России сейчас или в будущем, сообщает Bloomberg. По данным агентства, лидеры входящих в объединение государств намерены обнародовать решение на этой неделе.

Страны G7 призовут Россию полностью <...> вывести свои войска с территории Украины и обяжутся никогда не признавать выборы, которые РФ проводит сейчас или будет проводить в будущем, — говорится в сообщении.

По информации агентства, страны G7 заверят Украину в том, что их поддержка не прекратится, а также пообещают увеличить военную помощь. Кроме того, страны «Большой семерки» подтвердят, что активы Банка России будут оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не согласится компенсировать ущерб Украине.

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что аккредитация представителей СМИ для работы на избирательных участках в новых регионах России будет проходить в особом порядке. Порядок будет установлен региональной избирательной комиссией. Это связано с особым режимом и учетом требований военного времени.

До этого комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ пришла к выводу, что Россия во время выборов столкнется с подрывным воздействием на процесс международного наблюдения. Вместе с этим ожидаются хакерские атаки на избирательную инфраструктуру и госучреждения.