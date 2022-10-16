США могут потерпеть поражение в одновременной борьбе с Россией, Китаем и Ираном, пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс. По его словам, никогда еще США не сталкивались с такой «перспективой краткосрочной военной конфронтации на нескольких отдельных театрах».

Представьте себе сценарий, при котором через год, два или три мир сотрясают войны от Европы до Тихого океана. Идея не так абсурдна, как вы думаете. Никогда еще США не сталкивались с такой перспективой краткосрочной военной конфронтации на нескольких отдельных театрах, — сказал Брэндс.