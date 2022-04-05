Bloomberg: США запланировали поставку 10 дронов-камикадзе Украине

Министерство обороны Соединённых Штатов запланировало закупку и последующую поставку 10 дронов-камикадзе Switchblade Украине, пишет Bloomberg. Эти боевые единицы могут вывести из строя танки и артиллеристские установки противника. Белый дом ранее уже планировал поставить 100 дронов Switchblade Киеву.

Пентагон планирует отправить на Украину 10 беспилотников Switchblade новейшей модели, вооружённых противотанковыми боеголовками, — говорится в сообщении.

Управление Switchblade происходит с помощью планшета с сенсорным экраном. Подобные БПЛА весят около 2,5 килограмма. Они могут атаковать не только вражеские танки и артиллерию, но бронированные автомобили и пехоту.

Администрация президeнта США Джо Байдена 16 марта рассматривала возможность предоставления Укрaине передовых управляемых ракет Switchblades, которые могут поражать танки и артиллерийские позиции с расстояния нескольких миль. Об этом сообщили представители американского конгресса.

На вооружении американской армии стоят две модели ракет: «300» и «600», обе из которых оснащены камерами, системой навигации и могут нести взрывчатку. Правительство США не раскрывает дополнительных деталей о модели «600», однако известно, что «300» стоит около $6000 за единицу.