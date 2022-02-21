Bloomberg: США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу

Белый дом распорядился вывезти с Украины оставшихся в стране американских дипломатов. Посольство будет работать в Польше, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает , что решение принято администрацией президента США Джо Байдена из соображений безопасности. Оно временное, ожидается, что дипломаты вернутся на Украину, если не случится якобы возможного «вторжения».

Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам Госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в западный город Львов. Теперь оно переносится в Польшу, — пояснили в Bloomberg.

Ранее стало известно, что Джо Байден готов к дипломатии «высокого уровня» для урегулирования кризиса на Украине, заявлял до признания ЛНР и ДНР советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Однако, по его словам, вероятность дипломатического решения, «учитывая передвижение русских войск», уменьшается с каждым часом.