Bloomberg: США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу

Белый дом распорядился вывезти с Украины оставшихся в стране американских дипломатов. Посольство будет работать в Польше, сообщает Bloomberg.
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Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам Госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в западный город Львов. Теперь оно переносится в Польшу, — пояснили в Bloomberg.
Ранее стало известно, что Джо Байден готов к дипломатии «высокого уровня» для урегулирования кризиса на Украине, заявлял до признания ЛНР и ДНР советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Однако, по его словам, вероятность дипломатического решения, «учитывая передвижение русских войск», уменьшается с каждым часом.