Bloomberg: атаками на хуситов США не добьются целей в Красном море

Фото: US Navy/via Global Look Press

Нанесение ударов по объектам хуситов в Йемене было неизбежным, но таким образом США вряд ли добьются своих целей по обеспечению безопасности в Красном море, пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион. По убеждению журналиста, по результатам атаки в ночь на 12 января хуситы не утратят возможности для дальнейшего нанесения ракетных ударов.

Во-первых, это было неизбежно. Как с политической точки зрения, так и для сохранения надежного сдерживания против дальнейших враждебных действий со стороны Ирана и его доверенных лиц, бездействие было просто невозможным для президента США Джо Байдена. Вторая точка зрения и, несомненно, причина, по которой он сначала колебался, заключается в том, что вероятность успеха мала, а риск эскалации измерим, — говорится в материале.

Публицист предположил, что если стратегическими целями США является восстановление свободного судоходства через Красное море, предотвращение перерастания войны между ХАМАС и Израилем в секторе Газа в «региональный пожар» и срыв попыток Ирана по предотвращению нормализации отношений Израиля с Ближним Востоком, то атака на хуситов окажется контрпродуктивной.

Автор напоминает, что хуситы уже пережили годы бомбардировок авиации Саудовской Аравии ОАЭ. По оценке Чемпиона, если что-то и поменялось, так это то, что Красное море находится на пути к превращению в зону боевых действий.

В ночь на 13 января США вновь ударили по хуситам в Йемене, что подтвердили в Пентагоне. В командовании американской армии заявили, что целью удара стала радиолокационная станция хуситов, по которой были выпущены крылатые ракеты Tomahawk с авианосца USS Carney.