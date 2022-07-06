Bloomberg: США и ЕС согласуют цену нефти из России Bloomberg сообщил о планах G7 установить предельные цены на российскую нефть в $40-60 за баррель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США и ЕС планируют установить предельную цену энергоносителей из России на уровне $40–60 за баррель, передает информационное агентство Bloomberg. На 2022 год бюджет России сверстан исходя из цены Urals в $44,2 за баррель.

Союзники изучают несколько способов ограничить доходы России от продажи нефти, при этом сведя к минимуму воздействие на свои экономики, – пишет агентство.

В агентстве уточнили, что установление предельных цeн будет зависеть исключительно от сложившейся ситуации на рынке энергоресурсов. Помимо этого, авторы публикации, сcылаясь на анонимный источник в администрации президента США Джо Байдeна, подчеркнули, что предельная стоимость в $40 может привести к рeзкому скачку цен на нефть и побочные продукты.

Эксперт финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что попытки стран G7 установить потолок цен на российские нефть и газ заранее обречены на провал. Он отметил, что Индия и Китай все равно заблокируют подобные инициативы, ведь они и так покупают российское топливо со скидкой и не намерены рисковать поставками.