Bloomberg: союзники отвернулись от Байдена после высказываний о Путине

Резкие антироссийские высказывания президента США Джо Байдена во время выступления в Варшаве, не нашли поддержки у стран союзников, пишет Bloomberg. Многие уверены, что слова американского лидера, в том числе, могут привести к эскалации ситуации на Украине.

Многим западным политикам не понравились недипломатичные высказывания главы Белого дома в адрес российского лидера Владимира Путина, - говорится в издании.

Авторы публикации считают, что президент Франции Эммануэль Макрон, как и правительство Соединенного Королевства попытались дистанцироваться от его провокационных фраз.

26 марта во время выступления в Варшаве Джо Байден заявил о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а Владимир Путин «не может оставаться у власти». Также глава Белого дома в ходе посещения лагеря украинских беженцев в Польше назвал Путина «мясником».

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес Владимира Путина вызывает тревогу, По его словам, в Кремле продолжат отслеживать ситуацию и тщательно фиксировать подобные заявления.