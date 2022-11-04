Bloomberg: советник Байдена посетил Киев и встретился с Зеленским

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джейк Салливан

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан посетил с необъявленным визитом Киев в пятницу, 4 ноября. В столице Украины Салливан встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg.

Джейк Салливан совершил сегодня необъявленный визит в Киев. <...> Салливан поделился подробностями о новом пакете помощи США в области безопасности. Визит состоялся на фоне углубления участия Ирана в российском вторжении, — написала в Twitter сотрудница издания Анна Хордерн.

Во время визита в Киев Салливан пообещал Зеленскому, что поддержка США останется «непоколебимой» после выборов в конгресс 8 ноября.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» договорились о создании координационного механизма, который позволит Украине восстановить объекты критически важной инфраструктуры. Тема будет обсуждена в ближайшие дни и недели.