Bloomberg: 600 морпехов НАТО едва не замерзли в ходе учений в Арктике

Фото: Lance Cpl. Jose Gonzalez/Global Look Press

Морские пехотинцы

Во время учений НАТО в Арктике чуть не замерзли шестьсот голландских морпехов, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на Bloomberg. Бойцы должны были окунуться в прорубь после лыжного похода, а затем обкататься в сухом снеге и продолжить движение. Однако из-за неожиданного потепления снег был сырым и прием не сработал, из-за чего промокшее снаряжение замерзло.

Обычно морпех после воды обкатывается в сухом снеге, но в этот раз было восемь градусов по Цельсию. Верхний слой снега был мокрым. Промокшее зимнее снаряжение замерзло, — рассказал один из морпехов.

Издание пишет, что с учетом изменения климата становится все труднее готовиться к боевым действиям на Северном полюсе, поскольку погодные условия становятся все экстремальнее. Обозреватели Bloomberg подчеркнули, что за Арктикой — будущее, поэтому от успеха НАТО в регионе многое зависит. Помимо того, Россия активно осваивает свои северные рубежи, чтобы защитить свои экономические интересы.

Ранее китайский аналитик Цуй Хунцзянь заявил, что в будущем Арктика может стать особенно важным регионом для конкуренции в мире, поэтому США пытаются создать угрозу из присутствия на этой территории России и Китая, чтобы взять ее под собственный контроль. Он также отметил, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии ограничит действия России в Балтийском море, а морские пути в районе Крайнего Севера станут стратегически важными.